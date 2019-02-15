55-летняя певица Лолита посетовала: ей не выплачивают пенсию в размере 6 тысяч

Певица Лолита Милявская 14 ноября 2018 года отметила 55-летние и стала российской пенсионеркой по старости. Но пенсию артистка до сих пор не получает. Ей не могут начислить пособие - не могут посчитать.

Какие должны быть стаж и зарплата, чтобы получить достойную пенсию

По словам Лолиты, проблема в том, что стаж у нее есть, 35 лет, но она работала и на Украине. И как это доказать документально?

В Пенсионном фонде РФ певице сказали, что ей для получения пенсии не хватает трех месяцев стажа в России. Можно ли послать запрос на Украину? "Да если бы даже послали, никто не будет подтверждать мой стаж. Поэтому я понимаю что из 35 лет мне могут посчитать последние годы", - рассказала Лолита в интервью радиостанции "Эхо Москвы". По прикидке артистки, ей могут насчитать не более шести тысяч рублей в месяц.

"Я еще не получила. С ноября месяца мне парят мозг и не могут посчитать пенсию. Она не будет больше шести тысяч рублей", — рассказала Лолита.