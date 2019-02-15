Актер Владимир Машков сообщил, что временно покидает кинематограф

Известный российский актер Владимир Машков на днях невероятно расстроил преданных поклонников своим заявлением. Согласно последней информации, артист планирует временно покинуть кинематограф.

Оказалось, что Машков хочет полностью сконцентрироваться на своей деятельности в качестве художественного руководителя в театре "Табакерка", сообщает teleprogramma.pro.

Актер отметил, что в настоящий момент он занят постановкой спектакля, в котором он сам будет играть одну из ролей. В кино в этом году выйдут сразу два новых фильма с Владимиром Машковым, после чего он сделает паузу. По словам артиста, съемки занимают слишком много времени. "Кина не будет, электричество кончилось", – передает "Пятый канал" слова актера.