Виктория Лопырева показала домашнее фото в розовом халатике в горошек и с сыном

Виктория Лопырева, которая несколько дней назад впервые стала мамой, опубликовала первое фото новорожденного сына. На трогательном домашнем снимке запечатлено, как молодая мама в розовом халатике сидит на диване и нежно держит на руках своего малыша.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)13 Фев 2019 в 1:44 PST

По признанию 35-летней Виктории, в ее жизни произошло "невероятное событие - родился сын". "Наш сын родился здоровым и крепким! Даже не ожидала, что все так легко пройдёт. Хотя, с другой стороны, ожидала - я была уверена, что все будет прекрасно", - рассказала теледива.

"Викуля, это чудо, такая прекрасная, красивая, молодая мама. Да хранит Вас и Вашу любовь Бог", - поздравили ее поклонники.

В день Святого Валентина Виктория со своим возлюбленным Игорем Булатовым устроила праздник. "Сегодня у мамы выходной и праздничный ужин с папой", - рассказала Лопырева. С кем она оставила новорожденного сына на это время - не раскрыла.

Поклонники Виктории Лопыревой отметили, что после родов она стала еще краше.