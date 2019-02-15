В День святого Валентина Рената Литвинова поздравила Земфиру с важной датой

В День святого Валентина, 14 февраля, актриса и режиссер Рената Литвинова поздравила певицу Земфиру с важной датой. Артистка также опубликовала на своей страничке в соцсети фотографии подруги.

Один из снимков был сделан в 1989 году. Литвинова напомнила, что именно в День всех влюбленных 20 лет назад Земфира стала известна широкой публике, поскольку в эфире российских радиостанций впервые прозвучала ее песня "А у тебя СПИД", передает teleprogramma.pro.

Подписчики были удивлены, узнав, что два десятка лет пролетели незаметно. Они также отметили, что актуальность песен Земфиры не теряется со временем.