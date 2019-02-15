Максима Виторгана спровоцировал Павел Деревянко, муж Собчак сделал признание

Супруга Ксении Собчак Максима Виторгана спровоцировал актер Павел Деревянко. Звезда "Домашнего ареста" Павел Деревянко уделяет много внимания своей физической форме – занимается спортом, качает "железо" в фитнес-зале, - сообщает kp.ru.

Сделать выводы из "позора на всю страну" посоветовала блогер Максиму Виторгану

Фигуристый актер демонстрирует полуобнаженное тело в сети и получает массу комплиментов. Среди оценщиков "кубиков" Деревянко оказался и муж Ксении Собчак Максим Виторган, обладающий прекрасным чувством юмора. "Вот надоел ты со своей рубашкой! Определись уже!" – подписал свои фото Деревянко, сопроводив пост хэштегом #наденьилисними.

"Вот это торс!", "Какие кубики", "Да лучше с таким телом вообще ходить без рубашки", - посыпались комплименты.

Максим Виторган отреагировал совершенно неожиданно: "Паш, я сдаюсь! Все, я гей". Он совершил каминг-аут: публично и откровенно признался в своей нетрадиционной ориентации.









А в сети обсуждают, что же подтолкнуло Ксению изменять мужу. Напомним, Собчак в последнее вреся часто появляется в общественных местах с режиссером Константином Богомоловым.