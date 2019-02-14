Василия Ланового не пустили на борт самолета

Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс авиакомпании "Победа" в Ростов-на-Дону, где у артиста были запланированы два концерта. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

В ходе регистрации на рейс выяснилось, что габариты багажа Василия Семеновича не соответствуют требованиям авиаперевозчика. Актер предложил оплатить штраф, однако в уплате ему было отказано.

"Этот человек, мужчина (сотрудник авиакомпании "Победа" - прим. ред.) даже разговаривать не стал. Сказал, что "никаких денег не принимаем, все кончено" и ушел", - цитирует Ланового телеканал.

Тем не менее, артист принял решение оплатить пошлину. Однако, пока шло разбирательство с бумагами, посадка на рейс была окончена, и самолет улетел без него. Актеру пришлось лететь следующим рейсом.

Авиаперевозчик, в свою очередь, возложил вину за происшествие на менеджеров Ланового, так как именно они заранее не позаботились о комфорте артиста и не ознакомились с правилами авиакомпании.