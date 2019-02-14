"Добились таки!", Гарик Харламов об изменах жены, слухах и сплетнях

О разладе в звездном семейства Гарика Харламова и Кристины Асмус не написал только ленивый. Особенно стараются таблоиды и желтая пресса, откровенно намекая на скорый развод пары.

Пользователи также заметили, что Кристина и Гарик больше не радуют подписчиков совместными фото, а актриса даже отправилась одна отдыхать в Дубаи и на Мальдивы. Но последней точкой оказалась совместная фотография Кристины и актера Артема Ткаченко. И хотя это всего лишь рабочий момент перед спектаклем, похоже подписчики и журналисты довели-таки Харламова до точки кипения, называя его рогоносцем.









Все, что пишет бульварная пресса, юморист назвал шизофренией и бредом и обратился к подписчикам: «Не ведитесь и не присылайте мне это. Какие ещё «статьи» должны вас убедить в этом? «Сенсация: Асмус родила себе енота от Батрутдинова» или что-то в этом роде»? Все хорошо. Жена рядом, дочь моя. Больше писать о них не буду».

«О тех, кто не интересен и не нужен, ерунду не пишут, а раз о вас и вашей семье пишут, значит, вы на пике популярности и это замечательно!», «Да уж если у простых людей поговорка: "Если считаешь, что живёшь скучно послушай, что о тебе говорят соседи". У известных людей другая поговорка: "Почитай, что о тебе пишут в прессе и ты поймёшь, что твоя жизнь намного интереснее, чем ты думаешь», «Вам надо к Малахову, денег подзаработать и народ посмешить! Прям все вместе, Батруха, Вы и Асмус. Тема: любовный треугольник или кто все-таки отец енота! В итоге интрига, не Харламов и не Батруха- отец енота Асмус! Это сенсация! Это рейтинг!», - не отстают от кумира подписчики.

Звезда «Интернов» также неоднократно говорила, что хорошо, что у нее муж – юморист и может все эти высказывания желтой прессы воспринимать с иронией. Хотя, видимо, иногда и его прорывает.