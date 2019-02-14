Из одежды только розы! Анна Калашникова порадовала бойфренда пикантыми фото

Модель Анна Калашникова решила сделать своему бойфренд сногсшибательный подарок ко Дню Святого Валентина. Она подариkа ему пикантную фотосессию, в которой на ней из одежды только розы.

«Фотосессия, сделанная в стиле фильма «Красота по-американски». Это подарок для моего любимого ко Дню Святого Валентина. Думаю, такое будет приятно получить человеку, у которого в принципе все есть. Очень романтично, нежно и трогательно! Конечно, это не весь сюрприз, но точно отличное приложение к основному», — цитирует звезду «СтарХит».









Провокационное фото она так же разместила в своем аккаунта в Instagram и сорвала множество восторженных комплиментов. «Вау! Какие цветы!! Я розы даже не сразу заметил», «Красиво и очень смело: роза среди роз», «Всё я влюблён и безвозвратно. Увидел фото и весь мир поблек по сравнению с такой красоткой», - написали поклонники в комментариях. Но были и те, кто пристыдили звезду: «Такие фото нужно любимому показывать, а не всему свету! Грустно, что сейчас вообще не стыда, не морали! А вам кроме задницы и блеснуть нечем! Интеллекта ноль!».

Так кто же этот таинственный бойфренд, которого Калашникова готова рабовать своими формами? Модель не раскрывает секрет, однако в последнее время ее все чаще замечают в компании престарелого канадского миллионера Олега Накарикова, на чьей яхте недавно отдыхала Анна.