Певица Ирина Салтыкова с дочерью Алисой живут в загородном доме и держат большую собаку. Ирина так любит своего питомца, что называет его "внуком". Вечно молодая певица опубликовала фото с "внуком" красавцем - блондином и подписала: "Мой внук))))".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official)13 Фев 2019 в 12:42 PST

Ирина и Алисы выгуливают своего друга не только за городом, но и берут с собой в Москву. Вероятно, Салтыкова смогли так воспитать "внука", что он ведет себя во время путешествия безукоризненно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official)7 Янв 2019 в 11:34 PST

Знатоки пород собак определили, что у Салтыковой французская пиренейская овчарка.

Внуков у 53-летней Ирины сейчас еще нет. Ее единственная дочь Алиса пока замуж не вышла. Салтыкова старалась дать Алисе прекрасное образование. Алиса училась за границей, работала в Лондоне. Недавно она вернулась в Москву, чем порадовала маму.

Салтыкова-старшая постоянно расхваливает успехи дочери. У творчества Алисы Салтыковой появились свои поклонники.