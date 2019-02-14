Шоумен Семен Слепаков прокомментировал публикации в СМИ о его госпитализации из-за сердечного приступа. В сети вчера влетела новость о том, что артиста увезли в больницу и ему предстоит операция на сердце. Бывший капитан команды КВН "Сборная Пятигорска", исполнитель своих песен назвал новости фейковыми.

Слепаков оказался в больнице из-за сердца

Слепаков призвал своих поклонников не волноваться. Он здоров. "Спасибо, всем, кто звонит и волнуется, но прекращайте. У меня все прекрасно, еду на репетицию .... Всех с днем Влюбленных! Не болейте", - написал артист в Инстаграм.

Поклонники юмориста возмущаются: ".. объясните кто-нибудь, какой вообще смысл в подобного рода фейковых новостях? Ну правда, кому это надо, для чего это?? Я не понимаю. Я хорошо отношусь к Семену Слепакову, многое из того, что он делает, мне нравится, и т.д. и т.п., но мне вообще всё равно, что у него с сердцем и в какую больницу он попал. Как и ему всё равно, что я сейчас делаю, позавтракал ли и какое у меня настроение. Меня интересует здоровье своих близких, жены и ребёнка. И всё. Или что, кто-то сильно переживает по этому поводу. Прям переживает?? Серьёзно? Зачем придумывать ..."