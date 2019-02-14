Невестка Марии Ароновой поведала, какая актриса бабушка
14 февраля 2019, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса театра и кино Мария Аронова стала бабушкой в 43 года. Аронова - одна из самых молодых бабушек среди российских актрис. Внучку Антонину ей подарили сын Владислав Гандрабура и его жена Екатерина.
Сейчас Тоне три года. Бабушка Мария Аронова находит время для занятий с внучкой. Невестка Катя похвалилась в Инстаграм, какая у ее дочери бабушка. "Бабушка у вас конечно огонь!" - заметили в комментариях подписчики.
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Все родственники Тонечки связаны с театром: бабушка Мария Аронова - актриса театра Вахтангова, папа Владислав тоже играет в этом театре. Мария Аронова познакомилась со своим мужем Евгением в театре, когда он там работал начальником транспортного цеха. Екатерина Гандрабура- художница. А кем станет дочь Марии Ароновой и Евгения Фомина 14-летняя Серафима, пока не определились.