Невестка Марии Ароновой поведала, какая актриса бабушка

Актриса театра и кино Мария Аронова стала бабушкой в 43 года. Аронова - одна из самых молодых бабушек среди российских актрис. Внучку Антонину ей подарили сын Владислав Гандрабура и его жена Екатерина.

Внуку актрисы Алёны Бабенко позавидовали: "Эх, мне бы такую бабушку"

Сейчас Тоне три года. Бабушка Мария Аронова находит время для занятий с внучкой. Невестка Катя похвалилась в Инстаграм, какая у ее дочери бабушка. "Бабушка у вас конечно огонь!" - заметили в комментариях подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate Gandrabura (@kate_gandrabura)6 Фев 2019 в 12:21 PST

Все родственники Тонечки связаны с театром: бабушка Мария Аронова - актриса театра Вахтангова, папа Владислав тоже играет в этом театре. Мария Аронова познакомилась со своим мужем Евгением в театре, когда он там работал начальником транспортного цеха. Екатерина Гандрабура- художница. А кем станет дочь Марии Ароновой и Евгения Фомина 14-летняя Серафима, пока не определились.