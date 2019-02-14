Слепаков оказался в больнице из-за сердца

Семён Слепаков госпитализирован, в связи с проблемами с сердцем. Как стало известно, юморист давно знал о проблемах со здоровьем, но на врачебную помощь согласился только сейчас.

Решил ли артист поправить своё здоровье добровольно или же ему действительно потребовалась срочная медицинская помощь, пока не сообщается. Таке говорят, что ближайшие несколько дней Семён Слепаков проведёт в клинике под наблюдением врачей. Затем ему потребуется курс реабилитации, которую медики связывают с небольшим хирургическим вмешательством, передаёт teleprogramma.pro. Также в больнице резидент Comedy Club прошёл курс глубокой диагностики, а также ряд профилактических мероприятий.

При этом помощница Слепакова заявила, что в графике артиста изменений нет, а 14 февраля состоится выступление.