Катя Лель уточнила, сколько лет контактирует с пришельцами

Признание певицы Кати Лель о похищении ее в юности инопланетянами, обсуждают в сети уже несколько дней. Поклонники артистки удивлены таким неожиданным признанием своего кумира. После похищения НЛО моя жизнь не будет прежней, расплакалась Катя Лель

Лель рассказала, что в юности инопланетяне утащили её на свой корабль, лишили нескольких зубов и псле этого не теряют ей из виду. Но теперь наблюдают не только за ней, но и всей семьёй певицы. Певица уверяет, что связь с пришельцами длится 20 лет, - сообщает teleprogramma.pro. Катя Лель устроила пресс-конференцию по этому поводу. По её словам, она и раньше хотела рассказать об интересе к ей пришельцев. Но люди не верили. А сейчас время пришло.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Лель (@katyalelofficial)12 Фев 2019 в 1:42 PST

"Тому, кто не верит, я не собираюсь ничего доказывать. Каждый это увидит в своё время", - заявила певица. Поклонников интересуют все подробности: "Не поняла сколько зубов забрали?". "До сих пор не могу отойти от Вашей истории", - признаются подписчики.