Известная актриса и телеведущая изумила своих сверстниц упражнением на пилоне

Известная актриса и телеведущая Елена Старостина изумила своих сверстниц упражнением на пилоне.

53-летняя Елена Старостина начала заниматься начала заниматься pole dance — шестовой акробатикой - два года назад. И достигла впечатляющих успехов.

Актрису пригласили в программу "Жить здорово!" поделиться, как женщины в возрасте за 50 могут сохранить свою фигуру, красоту и здоровья. В студии телеведущей, врача, профессора медицины Елены Малышевой рассказывали о здоровье сосудов. Женщины - ровесницы Елены Старостиной - удивились и восхитились, как она занимается на пилоне и как выглядит. Елена Малышева обратила внимание, как тоненькая и стройная актриса, у нее нет висцерального жира.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лена Старостина (@lena_starostina_)31 Янв 2019 в 5:31 PST

По признанию Старостиной, она живет в таком же графике, как все российские женщины: семья, обеды, работа. А после 50 ей захотелось физической активности, и Елена пошла на фитнес.

Соведущий Елены Малышевой на телепрограмме "Жить здорово!" Герман Гандельман объяснил женщинам, что для сохранения здоровья сосудов необходимо обязательно заниматься физкультурой. Достаточно ежедневно 20 минут ходить в быстром темпе. Медики подчеркнули, что работа на даче - это не физическая нагрузка.

Еще нужно включить в рацион Омегу-3. По совету Малышевой, Омегу-3 лучше всего получать из льняного масла и из печени трески. Если у человека диагностирована гипертония, крайне важно выполнять назначение врача.