Киркоров рассказал о непристойном предложении женщины в Екатеринбурге

Король российской эстрады Филипп Киркоров публично рассказал о непристойном предложении женщины в Екатеринбурге. О неприличном предложении уральской полконницы артист написал в своем Instagram-аккаунте.

После концерта поклонница попросила у звезды разрешения поцеловать его в щечку. Женщина целых 20 лет вынашивала эту мечту. И вот он - рядом. "Я поцеловала на концерте в щечку лет 13 назад .Ничего особенного, но, запомнилось на всю жизнь", - поделилась другая поклонница Киркорова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)13 Фев 2019 в 8:18 PST



Концерт Филиппа Киркорова в Екатеринбурге состоялось 12 февраля . Король разозлил своих екатеринбургских поклонников, задержав начало концерта почти на два часа, - сообщает URA.RU.