Собчак получила роль в новом проекте Богомолова

Не успели стихнуть разговоры о недавнем скандале, вспыхнувшем в "любовном треугольнике Виторган - Собчак - Богомолов", как у отечественных звезд на подходе свежие новости, рождающие новые слухи.

Режиссер Константин Богомолов снял Ксению Собчак вместе со своей экс-супругой в новом сериале с говорящим названием "Содержанки". Ксюша появилась в одном из эпизодов, а Дарье Мороз отвели главную роль.

Мороз играет следователя, которая специально внедрилась в модный мир, чтобы начать расследование загадочного убийства, пишет "СтарХит". Собчак, в свою очередь, исполнила роль редактора глянцевого журнала.

После разгоревшегося скандала, переросшего в драку между супругом Ксении Максимом Виторганом и Константином Богомоловым, которому приписывают роман с теледивой, такой "режиссерский ход" вызвал новую волну пересудов.

Одни пользователи Сети приписывают "троице" желание как следует пропиариться. Правда, непонятно, каков резон такого "пиара" для Виторгана. Другие считают, что кульминация драмы еще впереди и "нет дыма без огня".