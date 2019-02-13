Дэниел Рэдклифф ожидает продолжения «Гарри Поттера»

Дэниел Рэдклифф считает, что мир увидит еще не одну экранизацию романа о молодом волшебнике. Британец уверен, что серию книг экранизируют ещё раз, а может даже снимут сериал.

«Я убежден, что нас ждет какая-то другая версия. Я знаю, что я не последний Гарри Поттер, которого я увижу в своей жизни, ведь у нас уже есть несколько других», - сказал Рэдклифф. Предполагается, что под другими он подразумевал актёров, сыгравших Гарри Поттера в театре Лондона, сообщает Lenta.Ru.

Также Дэниел признался, что с удовольствием понаблюдал бы за перезапуском фильмов или даже за сериалом. «Будет интересно, если они перезапустят их или просто сделают новые фильмы, а может и сериал. Я с удовольствием посмотрю», - поделился он.