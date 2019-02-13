"Между участниками личный конфликт", Константин Эрнст о подкупе на Первом канале

Константин Эрнст вынужден был вмешаться в скандальную историю с попыткой купить ответы в программе «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Напомним, главный редактор шоу обвинил Александра Друзя в мошенничестве ради выигрыша 3 миллионов.

Скандал на Первом. Звезда клуба "Что?Где?Когда?" пытался купить ответы и выигрыш

«Пока мы можем лишь предполагать, что между двумя участниками этой истории есть личный конфликт, учитывая, что они давно знакомы, оба знатоки и активно участвуют в жизни «Что? Где? Когда?». Многие звезды отказываются играть в «Кто хочет стать миллионером?» именно потому, что хотят знать ответы заранее, чтобы «достойно проиграть». И не было ни одного случая, чтобы им шли навстречу», — цитирует ТАСС гендирального директора Первого канала Константин Эрнст.

Также он почеркнул, что будет тщательно разбираться в ситуации, потому что подобная история бросает тень на всеми любимую передачу. Чуть ранее по поводу конфликта высказался и сам Друзь. Он обвинил редактора шоу в провокации, заявив, что хотел посмотреть «насколько далеко может зайти этот человек».

В общем одинаковую стратегию выбрали оба игрока. Ситуация усложняется еще и тем, дело о взятке Друзя рассмотрит комиссия по этике Международной ассоциации клуба «Что? Где? Когда?», которой руководит сам Александр Друзь