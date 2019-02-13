«Держи вора!» всегда кричит сам вор, Собчак ответила на обвинения в плагиате

Ксения Собчак обвинила актера Вячеслава Манучарова, который в детстве снимался в «Ералаше», а ныне задает вопросы про ваши творческие планы российским звездам шоу-бизнеса на YоuTube, в плагиате.

Нет, справедливости ради стоит сказать, что ссору на этот раз начал именно Манучаров. Он написал, что Ксения, создавая свое шоу, «позаимствовала» идею из его рубки. А Ксения просто достойно ответила обидчику.

«Во-первых, я даже не знала о существовании этого прекрасного формата. Хотя вообще «мануча» в пижаме, в постели с Николаем Цискаридзе например выглядит интересно и убедительно, и для определенной аудитории это может заменить просмотр некоторых запрещенных в России интернет-каналов, но главная наглость в том, что громче всех «держи вора!» всегда кричит сам вор, которого хоть благодаря этому моему посту сейчас кто-то посмотрит. Внимание! Сам Манучаров украл не то, что карты, а всю идею своей программы с шоу Евгения Додолева», написала звезда в своей Telegram-канале и приложила ссылку на первоисточник.

Скорее всего блогер просто пытался пропиариться за счет скандалистки Собчак, но он, как говориться, не учел с кем связался и «подвел сам себя под монастырь»!