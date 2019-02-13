//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Шоу-бизнес 13+

Почему Ким Кардашьян перестала улыбаться

13 февраля 2019, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

Почему Ким Кардашьян перестала улыбаться
Фото: соцсети

Американская телезвезда Ким Кардашьян-Уэст рассказала, почему перестала улыбаться на фотографиях, а также как комментарии подписчиков повлияли на её самооценку.

Ким Кардашьян сказала, что совершенно не улыбается, чтобы избежать появления морщин. Также она отметила, что раньше наоборот старалась улыбаться на каждой фотографии, сообщает Lenta.Ru.

Кроме того, Ким заметила, что во время последней беременности она страдала от сильных отёков, а в интернете над ней начали шутить из-за лишнего веса. Тогда, по словам Кардашьян, она стала искать удачные ракурсы для снимков.

«Даже если бы я была более уверенной в себе, я уже не хотела быть девочкой, которая улыбается на всех фото. Все это изменило мое состояние, изменило меня и мою личность», - поделилась Кардашьян.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АБ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

//В мире

В Сирии амнистировано более 50 тысяч уклонистов

Официальный Дамаск амнистировал 52140 человек, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Сергей Соломатин.

//В мире

Эксперт оценил условия американских властей для снятия санкций с РФ

Эксперт оценил условия американских властей для снятия санкций с РФ

Профессор МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло оценил условия властей США для отмены антироссийских санкций. Ранее о них рассказал заместитель постпреда Штатов при ООН Джонатан Коэн.

//В мире

Папа Римский ответил на письмо Николаса Мадуро с просьбой о поддержке

Папа Римский ответил на письмо Николаса Мадуро с просьбой о поддержке

Папа Римский Франциск ответил на письмо действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Понтифик в своем послании выразил сожаление в связи с тем, что власти страны прекратили искать выход из кризиса.

//В мире

Литва: Вильнюс атакуют крысы

Литва: Вильнюс атакуют крысы

В Вильнюсе нашествие крыс: грызуны свободно «разгуливают» в районе железнодорожного вокзала. Грызуны бегают у прохожих под ногами, поедают остатки еды в урнах. Горожане возмущены такой «интересной» картиной.

//Общество

«Сбербанк» пошел по пути обыкновенной секты?

«Сбербанк» пошел по пути обыкновенной секты?

При Сбербанке создали лабораторию нейронаук и поведения человека. Лаборатория, которую возглавит врач-психотерапевт Андрей Курпатов, будет изучать психологию клиентов при использовании продуктов банка.

//Новости МирТесен



//Наука

Учёные узнали, как был построен Стоунхендж

Учёные узнали, как был построен Стоунхендж

Археолог Беттина Шульц Паульссон провела исследование и пришла к выводу, что древнейшие мегалитические сооружения находятся на северо-западе Франции. К подобным памятникам древности можно отнести и Стоунхендж.

//Шоу-бизнес

Адвокат: Аршавин потребовал у своей супруги 1 млн евро

Адвокат: Аршавин потребовал у своей супруги 1 млн евро

Адвокат Алисы Аршавиной Александр Добровинский в среду, 13 февраля, заявил, что российский футболист Андрей Аршавин потребовал от своей супруги 1 миллион евро после подачи заявления на развод.

//Шоу-бизнес

Маму Ольги Бузовой на фото приняли за ее сестру

Маму Ольги Бузовой на фото приняли за ее сестру

Маму известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой на фотографии приняли за сестру певицы. Артистка в минувший вторник опубликовала на своей страничке в социальной сети снимок со своей родственницей.

//Шоу-бизнес

Почему Ким Кардашьян перестала улыбаться

Почему Ким Кардашьян перестала улыбаться

Американская телезвезда Ким Кардашьян-Уэст рассказала, почему перестала улыбаться на фотографиях, а также как комментарии подписчиков повлияли на её самооценку.

//Шоу-бизнес

Собчак получила роль в новом проекте Богомолова

Собчак получила роль в новом проекте Богомолова

Не успели стихнуть разговоры о недавнем скандале, вспыхнувшем в "любовном треугольнике Виторган - Собчак - Богомолов", как у отечественных звезд на подходе свежие новости, рождающие новые слухи.

//Происшествия

В телецентре "Останкино" произошел пожар

В телецентре "Останкино" произошел пожар

В Москве вечером 13 февраля в здании телецентра "Останкино" начался пожар. Как рассказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС, возгорание произошло в подвале одного из зданий телецентра.

//Новости партнеров

//В мире

Составлен мировой рейтинг городов с самыми длинными пробками

Составлен мировой рейтинг городов с самыми длинными пробками

Исследовательская компания Inrix опубликовала рейтинг городов мира по степени загруженности дорог за 2018 год. Первое место занял город, где водители за год потеряли в пробках 210 часов.

//Общество

Золотой наш Крым

Золотой наш Крым

Несмотря на кризис, инфляцию и всеобщую экономию, правительство не жалеет денег на Крым и Севастополь. Хотя оба субъекта из года в год не могут освоить выделенные на них деньги, им дают всё больше и больше. В феврале 2019 г., когда энергетическая блокада полуострову уже не угрожает, а Керченский мост открыт, Крым и Севастополь получили отдельную государственную программу, предусматривающую выделение ещё 310 млрд рублей за 4 года...

//Здоровье

Урожай зерна превысит 120 млн тонн

Урожай зерна превысит 120 млн тонн

Несмотря на то что до весны ещё несколько недель, эксперты уже делают предварительные прогнозы о будущем урожае. По первоначальным прикидкам сбор зерна в 2019 году может достичь 123 млн тонн. Это больше прошлогоднего, но меньше рекорда 2017…

//Здоровье

Москву обвинили в эпидемии кори на Украине

Москву обвинили в эпидемии кори на Украине

Западная антироссийская пропаганда берёт высоту за высотой. Казалось бы, удивляться уже нечему, однако обвинения Москвы в организации эпидемии кори на Украине выходят уже за всякие рамки. Между тем именно такая наглая ложь была не так давно опубликована в известном английском медицинском журнале…

//Здоровье

2019 год станет самым жарким в истории

2019 год станет самым жарким в истории

Учёные давно спорят, что сейчас происходит на нашей планете: глобальное потепление или, наоборот, начало нового ледникового периода. Так или иначе, но точно ясно одно – прямо на наших глазах происходит изменение климата Земли. Пока на планете…

//Здоровье

В российских школах начали учить ловить рыбу

В российских школах начали учить ловить рыбу

Только на первый взгляд рыбалка – дело простое. На самом деле, чтобы достичь хороших результатов, многие рыбаки учатся этому всю жизнь. Тем более если речь идёт о рыбаках-профессионалах, которые в последние годы ставят в России рекорд за…

//Здоровье

Американский юбилей: 20 лет измены Билла Клинтона

Американский юбилей: 20 лет измены Билла Клинтона

Судя по многочисленным сообщениям из США, Хиллари Клинтон буквально бредит реваншем и хочет всё-таки выиграть выборы-2020 у Дональда Трампа. Не так давно она выпустила книгу, в которой попыталась объяснить своим сторонникам, почему проиграла «этой рыжей низкоранговой пакости». Одновременно с этим в…

//Здоровье

Лечение хирургическое

Лечение хирургическое

Хронический аппендицит может возникнуть после перенесённого острого приступа данного заболевания и является результатом изменений, произошедших в связи с этим в аппендиксе – червеобразном отростке слепой…

//Новости СМИ2

//Здоровье

Коварный остеохондроз

Коварный остеохондроз

Остеохондроз позвоночника – весьма распространённое хроническое заболевание, обусловленное дистрофией (нарушением питания) и истончением межпозвоночных дисков.Уважаемые читатели! Напоминаем, что редакция не даёт индивидуаль­ных рекомендаций. Во всех частных случаях следует обращаться к лечащему…

//Здоровье

Этмоидит опасен осложнениями!

Этмоидит опасен осложнениями!

«Этмоидит». Что это за болезнь и насколько она опасна?..

//Политика

США ввели ограничения для членов Верховного суда Венесуэлы

США ввели ограничения для членов Верховного суда Венесуэлы

Соединенные штаты Америки ввели визовые санкции против Верховного суда Венесуэлы, который Вашингтон считает нелегитимным в связи с поддержкой судей позиции президента Николаса Мадуро.

//Общество

Жемчужница, Пётр I и Дикий Запад

Жемчужница, Пётр I и Дикий Запад

«АН» продолжают публикацию цикла статей, посвящённых цепочке научных открытий доктора биологических наук Валерия Зюганова, которая привела его к созданию эликсира «Леюрус Арктика плюс» (согласно ст. 25 ФЗ «О рекламе», «Леюрус Арктика плюс» не является лекарственным…

//Спорт

ЦСКА возьмёт Кубок Гагарина?

ЦСКА возьмёт Кубок Гагарина?

Всего пара недель осталась до старта плей-офф в КХЛ – за Кубок Гагарина поведут борьбу 16 клубов, но мы постараемся предсказать, у кого больше шансов.

//Спорт

Железный занавес для хоккеистов?

Железный занавес для хоккеистов?

Сборная России по хоккею неплохо выступила на шведском этапе Евротура. Но больше запомнилось заявление первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга. Что там…

//Спорт

Кто из девочек поедет в Милан?

Кто из девочек поедет в Милан?

С 19 по 25 марта в Милане пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию. Любопытно, кто будет представлять Россию в женском одиночном катании. Кажется, вопрос сведётся к дуэли Евгении Медведевой с Елизаветой…

//Спорт

Могло быть хуже. Лучше – вряд ли

Могло быть хуже. Лучше – вряд ли

2019-й футбольный год «Зенит» начал с поражения в Стамбуле. В первом матче 1/16 финала Лиги Европы петербуржцы уступили «Фенербахче» – 0:1. И едва ли в нынешнем своём состоянии могли рассчитывать на большее.Петер…

//Спорт

Аспирин – средство эффективное. Но не всегда

Аспирин – средство эффективное. Но не всегда

Стартовать в плей-офф Лиги Европы «Краснодару» в этот четверг выпало против леверкузенского «Байера». Соперник авторитетный, но непроходимым его не назовёшь. Что не раз уже доказывали отечественные…

//Происшествия

В Иране в результате теракта погибли не менее 20 военных

В Иране в результате теракта погибли не менее 20 военных

В результате взрыва, прогремевшего на юго-востоке Ирана, погибли по меньшей мере двадцать военнослужащих Корпуса стражей исламской революции. Об этом в среду сообщило агентство IRNA.

//Спорт

Где встретит весну Джанаев?

Где встретит весну Джанаев?

Когда на футбольном рынке горячая пора, всеобщее внимание привлечено прежде всего к приобретениям клубов. Но трансферное окно – ещё и возможность освободиться от лишних активов. Раздутые штаты в наши дни – непозволительная…

//Шпионаж

Секреты «слиперов»

Секреты «слиперов»

Как правило, они не дают подписку при вербовке и не получают прямых указаний из разведцентра. Их берегут как зеницу ока и чаще всего используют втёмную. На жаргоне спецслужб таких особо ценных сотрудников называют «слиперами» – «спящими шпионами», или агентами влияния. О некоторых из них…

//Общество

Пламенные террористки

Пламенные террористки

В этом году исполняется 150 лет «Катехизису революционера» – боевому уставу организации «Народная расправа», сочинённому её основателем Сергеем Нечаевым...

//Соцпакет

Счёт в конце тоннеля

Счёт в конце тоннеля

В российских городах, за исключением Москвы и Петербурга, почти полностью остановилось строительство метрополитенов. После 2014 г. только в Казани и Нижнем Новгороде открыли по одной новой станции к чемпионату мира по футболу. В остальных миллионниках развитие метро либо вовсе свёрнуто, либо сроки…

//Город М

Формула зебры

Формула зебры

Более сотни светофоров «отрегулировали» в Москве в 2018 году. Почему москвичам следует обращаться в Центр организации дорожного движения (ЦОДД) с просьбами изменить хронометраж на…

//Общество

Чума по имени Перестройка

Чума по имени Перестройка

Мы продолжаем разговор о книге историка, писателя, политолога Юрия Сторчака «Русский разлом», детально рассматри-вающего такое понятие, как «Русский мир». Его истоки, проблемы и особенности. Книга вышла в из-дательстве «Аргументы недели» и сразу завоевала популярность среди читателей...

//Общество

То время было прекрасным

То время было прекрасным

У эстонского певца, композитора Тыниса Мяги всё «началось» в новогоднюю ночь: песня «Остановите музыку» просто взорвала голубой экран. Он стал знаменит на весь Союз. Его называли «самым популярным певцом из Прибалтики»: западная внешность, мягкий акцент, неуловимое обаяние. Прошли годы. Чем сейчас…

//Общество

Для них теперь я враг народа

Для них теперь я враг народа

Актриса Екатерина СОЛОМАТИНА родилась в Новосибирске, окончила Школу-студию МХАТ и снялась в 65 фильмах: «Адвокатессы», «Огонь любви», «Челночницы» и др. Большую известность ей принёс комедийно-фантастический сериал «До смерти красива», где она сыграла адвоката Дашу Стрельникову. Ради этой роли…

//Общество

Запах театрального закулисья

Запах театрального закулисья

Артур ВАХА родился в Питере в актёрской семье. В 6 лет он впервые вышел на сцену Театра Ленсовета в спектакле «Человек со стороны». Актёр и сейчас много играет на театральных подмостках. Широкий зритель знает Артура Ваху по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Убойная сила», «По имени Барон»,…

//Город М

Мы – музей одного события

Мы – музей одного события

Ремонт музея-панорамы​ «Бородинская​ битва»​ вышел на финишную прямую.​ В день​ Бородина, который в этом году совпадает с Днём города,​ обновлённый музей примет первых посетителей.​ О том, как живёт музей и каким он вновь предстанет перед посетителями, «АН» рассказал его директор Владимир…

//В мире

"Подмоченная репутация", или что нового в борьбе за чистоту на улицах

"Подмоченная репутация", или что нового в борьбе за чистоту на улицах

С любителями справить нужду прямо на улице борются давно и различными методами. Причем не только граждане и местные власти, которым потом во всем этом "великолепии" жить, но и инженеры-химики!

//Город М

Трамвай без водителя

Трамвай без водителя

В прошлом году во время Урбанистического форума в Москве мэр столицы Сергей Собянин принял решение о запуске программ по развитию беспилотного общественного транспорта. От слов к делу перешли весьма быстро. Так, уже начались испытания беспилотного трамвая на маршруте №17 «Останкино –…

//Культура

Пролетариат готовится к бою?

Пролетариат готовится к бою?

Каким-то чудом на экран вышла картина «Завод» Юрия Быкова («Жить», «Майор», «Дурак»). Быков – оригинальный режиссёр: он интересуется действительностью, и компанию в этом плане ему составляют разве что Звягинцев и Хлебников. На фоне современных кинорапортов о наших (былых) победах на войне и в…

//Общество

Московские деньги в стране Вия и Бандеры

Московские деньги в стране Вия и Бандеры

Экономика Украины наотрез отказалась подчиняться политике. Россия для неё по-прежнему торговый партнёр номер один. По итогам 2018 г., несмотря ни на что, мы вновь подставили Киеву торговое плечо, 27-й год подряд став крупнейшим торговым партнёром впавшей в скверну…

//Общество

Русский демарш

Русский демарш

По данным Росстата, реальные доходы россиян падали три года подряд, к 2017 г. рухнув на рекордные 11%. В начале 2018 г. вернулся рост на 2, 2%, но уже к лету возобновилось падение: в августе на 0, 9%, в сентябре – на 1, 5%. По данным МВФ, наша средняя зарплата в долларовом эквиваленте оказалась…

//Армия

Спустя 30 лет после СССР из Афганистана уходят и США

Спустя 30 лет после СССР из Афганистана уходят и США

15 февраля исполняется 30 лет с момента, как советская 40-я общевойсковая армия покинула Афганистан. И надо же было так совпасть, что именно в этом году американцы решили тоже уйти из Афганистана. Причём их уход выглядит совсем иначе, нежели наш...

//Политика

В мире США считают большей угрозой, чем Россию

В мире США считают большей угрозой, чем Россию

Перед Мюнхенской конференцией безопасности, которая, напомним, пройдёт в баварской столице 15–17 февраля, её организаторы провели во многих странах мира опросы на различные темы. В частности, жителей разных стран спросили, какое государство представляет для них наибольшую угрозу – США, Россия или…

//Политика

В монастырях Афона ухудшилось отношение к русским монахам

В монастырях Афона ухудшилось отношение к русским монахам

То есть к монахам, представляющим Русскую православную церковь и являющимся гражданами РФ, со стороны руководства монастырей. Это ухудшение – следствие борьбы руководства РПЦ против предоставления Вселенским (Константинопольским) патриархатом автокефалии Православной церкви Украины. Она же –…

//Политика

Раскол Евросоюза: Берлин и Рим унижают Париж

Раскол Евросоюза: Берлин и Рим унижают Париж

Как бы ни лакировали действительность европейские политики, заявляющие о том, что Евросоюз уверенно смотрит в будущее, шила в мешке уже не утаишь. В последнее время Европейский «союз нерушимый республик свободных» трещит по швам – конфликты нарастают как снежный ком: вслед за Великобританией…

//Общество

Авиадвигатели в студенческие руки

Авиадвигатели в студенческие руки

В начале февраля в Самаре, пользуясь правом Госдумы контролировать гособоронзаказ, председатель комитета по обороне Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов поставил перед руководством Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) и двигателестроительным предприятием ПАО «Кузнецов» ряд вопросов. Первый – что с выполнением гособоронзаказа...

//Общество

Спор славян между собою

Спор славян между собою

В день выхода номера «АН» должна состояться встреча российского и белорусского президентов. Главный вопрос – получит ли белорусская экономика очередную российскую финансовую помощь и на каких условиях. Иными словами, готова ли Республика Беларусь к интеграции с Российской Федерацией...

//Общество

Украинскую журналистку выгнали из студии телеканала "Россия 1"

Украинскую журналистку выгнали из студии телеканала "Россия 1"

Украинскую журналистку Янину Соколовскую выгнали из студии передачи "Кто против?" на телеканале "Россия 1". Скандал спровоцировали ее слова о трагедии в одесском Доме профсоюзов.

//Авторы АН

Все авторы >>

//самое читаемое

1

Ученые доказали: у людей с больным сердцем возникает своеобразный запах
2

Средство снижения давления без сильнодействующих лекарств назвали исследователи
3

Какие должны быть стаж и зарплата, чтобы получить достойную пенсию
4

В школах Ульяновской области объявили карантин из-за ОРВИ и гриппа
5

Названы 11 признаков, определяющих слабое сердце

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры