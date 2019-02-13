Почему Ким Кардашьян перестала улыбаться

Американская телезвезда Ким Кардашьян-Уэст рассказала, почему перестала улыбаться на фотографиях, а также как комментарии подписчиков повлияли на её самооценку.

Ким Кардашьян сказала, что совершенно не улыбается, чтобы избежать появления морщин. Также она отметила, что раньше наоборот старалась улыбаться на каждой фотографии, сообщает Lenta.Ru.

Кроме того, Ким заметила, что во время последней беременности она страдала от сильных отёков, а в интернете над ней начали шутить из-за лишнего веса. Тогда, по словам Кардашьян, она стала искать удачные ракурсы для снимков.

«Даже если бы я была более уверенной в себе, я уже не хотела быть девочкой, которая улыбается на всех фото. Все это изменило мое состояние, изменило меня и мою личность», - поделилась Кардашьян.