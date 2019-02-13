Лобода опубликовала фото из ванной

Светлана Лобода опубликовала в своём Instagram-аккаунте довольно смелую фотографию. На ней певица запечатлена лежащей в ванной. Поклонники восхитились отличной фигурой Светланы.

На откровенном снимке Лобода облокотилась на край ванны и прикрыла грудь руками. Волосы у певицы собраны в высокую причёску, а на лице - яркий макияж. Светлана подписала фотографию «На память в инстаграме».

Снимок менее чем за сутки набрал около ста тысяч лайков. Комментаторы сделали комплимент внешности певица, а также отметили, что фотография получилась очень чувственной. «Светлана прекрасна и притягательна», - написал один из поклонников Лободы.