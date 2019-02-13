Маму Ольги Бузовой на фото приняли за ее сестру

Маму известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой на фотографии приняли за сестру певицы. Артистка в минувший вторник опубликовала на своей страничке в социальной сети снимок со своей родственницей.

Мать и дочь на фото сидят в обнимку на диване. Многие сразу не поняли, что рядом с Ольгой находится ее мама Ирина Александровна – они решили, что это сестра знаменитости. Действительно, женщина выглядит невероятно молодо и свежо, сложно поверить, что у нее две взрослые дочери.

Некоторые подписчики также раскритиковали Ольгу за ее "детскую" пижаму на снимке и заявили, что ей категорически не идут очки в массивной оправе.