Маму Ольги Бузовой на фото приняли за ее сестру
13 февраля 2019, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Маму известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой на фотографии приняли за сестру певицы. Артистка в минувший вторник опубликовала на своей страничке в социальной сети снимок со своей родственницей.
Мать и дочь на фото сидят в обнимку на диване. Многие сразу не поняли, что рядом с Ольгой находится ее мама Ирина Александровна – они решили, что это сестра знаменитости. Действительно, женщина выглядит невероятно молодо и свежо, сложно поверить, что у нее две взрослые дочери.
Некоторые подписчики также раскритиковали Ольгу за ее "детскую" пижаму на снимке и заявили, что ей категорически не идут очки в массивной оправе.
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