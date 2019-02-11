Популярная певица Ольга Бузова сегодня пожаловалась своим подписчикам на проблемы со здоровьем. Оказалось, что медики уже в течение трех дней не позволяют артистке выходить из дома и выступать.

Ольга заявила, что у нее "все очень серьезно", она должна соблюдать постельный режим, постоянно находиться под наблюдением врачей, принимать лекарства и делать процедуры.

Бузова заявила, что ее организм в самый неподходящий момент дал сбой и стал крайне слабым. Теперь ее целью является укрепление иммунитета. "Я сильная, и я справлюсь со всем", – заключила артистка. Поклонники поддержали певицу и пожелали ей скорейшего выздоровления.