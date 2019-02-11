Известная певица Анна Семенович наконец решила признаться, почему покинула популярную группу "Блестящие". Согласно последней информации, артистка отработала в данном коллективе только пять лет.

Анна призналась, что работа группы состояла из постоянных гастролей. Певицы не выдерживали и заболевали, а иногда даже попадали в больницы. Из-за такого графика иммунитет Семенович очень ослаб. В 2007 году у нее был выявлен коклюш, вследствие чего медики прописали ей постельный режим в течение месяца.

Как сообщает teleprogramma.pro, продюсеры коллектива были недовольны и отвели артистке на восстановление лишь три дня. Анна заявила, что это надломило ее и она решила уйти из группы. Сейчас, по словам певицы, она ни на кого зла не держит, поскольку работа в "Блестящих" ее очень закалила.