Известная российская певица Алсу оценила шансы своего коллеги Сергея Лазарева на "Евровидении-2019". Артистка тоже выступала на международном музыкальном конкурсе в 2000 году и заняла второе место.

Алсу выразила уверенность в том, что Лазарев произведет настоящий фурор на "Евровидении" этм году, передает сегодня портал "Свободная пресса".

Поклонники певицы поддержали ее мнение и заявили, что верят в победу Сергея на конкурсе. Нашлись, однако, и те, кому показалось, что лучше бы на сцену в этом году вышла сама Алсу.

Напомним, ранее стало известно, что Сергей Лазарев во второй раз попытает счастья на "Евровидении".