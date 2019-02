В США вручают премию «Грэмми»

В Лос-Анджелесе идет церемония вручения музыкальной премии академии звукозаписи США «Грэмми». Британская исполнительница Леди Гага с песней Joanne стала лучшей в категории «Лучшее соло-исполнение в стиле поп-музыки».

В номинации «Лучшая песня года» победила композиция This is America. Ее исполняет Дональд Гловер, который выступает под псевдонимом Childish Gambino. Трек Childish Gambino признан победителем в номинациях «Лучшее музыкальное видео» и «Лучшее рэп/снаг-исполнение». Песня может быть отмечена и как «Лучшая запись года». Исполнитель почему-то за наградой на сцену не вышел. На победу в номинации «Лучшая песня года» претендовали All the Stаrs, Boo’d Up, God’s Plan, In My Blood, The Joke, The Middle и Shallow.

Трансляцию 61-й церемонии вручения премии из Лос-Анджелеса ведет телеканал CBS.