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Украину на "Евровидении-2019" может представить россиянка

10 февраля 2019, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]

Украину на "Евровидении-2019" может представить россиянка
фотобанк АН

Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", планируемом к проведению в 2019 году в Израиле, может представить солистка группы YUKO - гражданка России Юлия Юрина.

По словам самой артистки, она на протяжении семи последних лет живет на территории Украины и недавно получила там вид на жительство. В YUKO Юрина исполняет украинский фольклор.

Издание "Российский диалог" отмечает, что девушка уже выступила в первом полуфинале национального отбора, и члены жюри в целом остались весьма довольны музыкальным номером с ее участием.

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