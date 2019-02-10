Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", планируемом к проведению в 2019 году в Израиле, может представить солистка группы YUKO - гражданка России Юлия Юрина.

По словам самой артистки, она на протяжении семи последних лет живет на территории Украины и недавно получила там вид на жительство. В YUKO Юрина исполняет украинский фольклор.

Издание "Российский диалог" отмечает, что девушка уже выступила в первом полуфинале национального отбора, и члены жюри в целом остались весьма довольны музыкальным номером с ее участием.