Дарья Мельникова заявила о готовности лечь под нож хирурга
10 февраля 2019, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса театра и кино Дарья Мельникова, известная телезрителю по роли в ситкоме "Папины дочки" решилась на пластическую операцию. Более того, она заручилась согласием супруга - Артура Смольянинова.
Как ранее сообщали АН, в середине декабря Даша родила ребенка, роды стали для артистки вторыми. У них со Смольяниновым есть старший сын - трехлетний Артур, которого Дарья назвала в честь супруга.
Недавно актриса призналась, что приняла решение сделать пластику: из-за недовольства своим внешним видом после вторых родов. Причем манипуляции хирурга, по словам Мельниковой, оплатит ее муж.
Дело в том, что у нее появились растяжки. Невзирая на то, что сейчас артистка активно восстанавливается после деторождения, в недалеком будущем она планирует избавиться от этого дефекта хирургически.