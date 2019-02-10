Дарья Мельникова заявила о готовности лечь под нож хирурга

Актриса театра и кино Дарья Мельникова, известная телезрителю по роли в ситкоме "Папины дочки" решилась на пластическую операцию. Более того, она заручилась согласием супруга - Артура Смольянинова. Звезда сериала "Папины дочки" рассказала о восстановлении после родов

Как ранее сообщали АН, в середине декабря Даша родила ребенка, роды стали для артистки вторыми. У них со Смольяниновым есть старший сын - трехлетний Артур, которого Дарья назвала в честь супруга.

Недавно актриса призналась, что приняла решение сделать пластику: из-за недовольства своим внешним видом после вторых родов. Причем манипуляции хирурга, по словам Мельниковой, оплатит ее муж.

Дело в том, что у нее появились растяжки. Невзирая на то, что сейчас артистка активно восстанавливается после деторождения, в недалеком будущем она планирует избавиться от этого дефекта хирургически.