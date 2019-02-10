Дженифер Энистон пригласила бывшего мужа на 50-летие, и Бред Питт пришел

Голливудская актриса Дженнифер Энистон отпраздновала свой 50 день рождения вместе с бывшим мужем Бредом Питтом. Эта новость сегодня - одна из самых популярных в американских СМИ. Друзья Энистон подразумевали, что она может пригласить экс-супруга.

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Но то, что Питт согласился и придет, стало для гостей вечеринки сенсацией. Многие сомневались, что Бред Питт пожалует в гости к Дженни. День рождения звезда Голливуда отметила в ресторане при отеле Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе.

Среди гостей замечены такие знаменитости как Том Форд, Роберт Дауни-младший, Орландо Блум, Кэти Перри, Барбра Стрейзанд, Дайан Китон, Эллен Дедженерис, Дэвид Аркетта.

Вероятно, Бред Питт хотел остаться незамеченным. Он подъехал к ресторану прямо ко входу на автомобиле с тонированными стеклами. Но папарацци удалось заснять мужчину, который когда-то от Энистон ушел к Анджелине Джоли.

Пока Питт и Джоли состояли в браке, актер никогда не попадался на глава светским фотографам с бывшей супругой Дженнифер Энистон. Но уже более двух лет назад Джоли инициировала с ним развод.

Напомним, и Дженни развелась со вторым мужем Джастином Теру. Теперь Дженнифер и Брэд свободны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Celeb Belle (@celebbelle)9 Фев 2019 в 10:17 PST