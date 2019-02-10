Трёхлетнему внуку актрисы Алёны Бабенко позавидовали в соцсети: "Эээ.. мне бы такую бабушку....".

Актриса опубликовала в инстаграм фото с маленьких Теодором на руках и подписала снимок: "Счастье мое".

В сети любуются этим снимком и комментируют: "ваш внучек или может сынок?"

Бабенко - молодая бабушка. Сын актрисы Никита Бабенко стал отцом в 2015 году. Ему тогда было 22 года, а Алёне - 46.

Никита родился в браке актрисы с телережиссером Виталием Бабенко. И первое время мама занималась в основном сыном.

Алёна Бабенко - уроженка Кемерове в 1968 году. Она мечтала стать балериной. Мама - преподаватель фортепиано отвела дочь в музыкальную школу. Алёна отлично училась в школе и после выпуска поступила в Томский государственный университет на факультет прикладной математики и кибернетики. Начала заниматься в Студенческом театре.

После первого курса она пыталась поступить в МХАТ к Олегу Табакову, но не прошла, вернулась в Томск. На пятом курсе студентка познакомилась с Виталием Бабенко, известным в Москве телережиссёром, бросила вуз и приехала в столицу. Влюбленные поженились. Вскоре у них родился сын Никита. В 2000 году Алёна Бабенко окончила ВГИК, руководителем курса был Анатолий Ромашин. Ещё будучи студенткой Алёна дебютировала в сериале "Каменская" в небольшой роли. Известность актрисе принесла главная роль в фильме Павла Чухрая "Водитель для Веры".