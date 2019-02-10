Агутин переживает из-за такой же как у него зависимости 20-летней дочки

Дочери Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавете исполнилось 20 лет. Девушка живет в Майами и занимается музыкой. На маленький юбилей дочери родители полетели к своему ребенку. Переживают за Лизу - как и все родители.

Дочь Агутина и Варум пошла по их стопам. Сама пишет музыку, создала свою группу. "Переживаю, зная, как это бывает не просто сопровождать по жизни свои собственные способности, свою творческую зависимость", - признался Агутин.

Известный российский музыкант опубликовал в Инстаграм видеозапись выступления дочери и ее группы и написал: "Доченьке нашей 20 лет сегодня! Горжусь сильно! Нет, не тем, что талантливая. Так уж получилось. Не тем что умная и красивая. Это понятно. В маму. А тем, что рассудок не теряет! И всё равно очень переживаю. Как будто прислушиваюсь, как дышит".

Агутин сказал дочери такие трогательные слова: "Лети, девочка! Твори! Живи ярко! Не предавай свою сущность и, Дай Бог, твоя муза тебя не предаст. С Днём Рождения, любовь моя! Счастлив, что ты есть!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)9 Фев 2019 в 9:31 PST

А девушка действительно очень похожа на маму. Фото дочери показала Анжелика Варум. "С Днём рождения, Кошка! Пусть сбудется твоя самая заветная мечта! Знаю, что мир от этого только выиграет! Будь здорова и счастлива! Я всегда с тобой!" - написала певица.









(ФОТО из соцсети Вконтакте)