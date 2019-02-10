Известный битанский исполнитель рэпа Блейн Кэмерон Джонсон - рэпер Cadet - погиб в автоаварии по пути на концерт. Такси рэпера Cadet, в котором он ехал на концерт в Кильский университет в Стаффордшире, столкнулось с фургоном. Некоторые знаменитости убеждены, что Децла могли отравить

28-летний Блейн Кэмерон Джонсон скончался на месте автоаварии. Кузен певца рэпер Krept из дуэта Krept and Konan, признался, что он "убит этим горем". Союз студентов Кильского университета выразил соболезнования близким рэпера.

Cadet работал с такими знаменитыми британскими рэперами, как Donae'o и Deno Driz on Advice. Последний сингл рэпера под названием Advice был выпущен в октябре 2018 года. В британских чартах он был на 27 месте.

Cadet должен был выступить на фестивале Wireless в Лондоне в июле.