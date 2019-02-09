Лера Кудрявцева пожаловалась на аллергию на ботокс

Лера Кудрявцева во время своего прямого эфира в Instagram рассказала поклонникам, что не пользуется так называемыми «уколами красоты» из-за аллергии на ботокс.

Лера Кудрявцева призналась, что ее дочка растет копией папы

Лера Кудрявцева в прямом эфире ответила на вопросы поклонников. Одной из самых популярных тем стали расспросы о секретах здоровья и красоты 47-летней телеведущей. Женщина призналась, что раньше пользовалась ботоксом, но сейчас не может себе этого позволить из-за аллергии. Также она заметила, что ещё не восстановила свою форму после родов, но упорно над этим работает. Ну а свой здоровый и цветущий вид Кудрявцева списывает на хорошую наследственность.