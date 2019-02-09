В сети обсуждают изменившуюся внешность Алсу

В сети обсуждают изменившуюся внешность популярной певицы Алсу. Артистка опубликовала на страничке в социальной сети два своих снимка: один был сделан недавно, а второй – двадцать лет назад.

После сравнения фотографий можно заметить, что Алсу за два десятка лет очень изменилась. Подписчики начали гадать, что стало причиной перемен в ее внешности – пластика и увлечение инъекциями или просто умело сделанный макияж.

Некоторые фолловеры настаивают на том, что артистка увеличила губы, "подкачала" скулы и, вероятно, исправила нижнее веко. Другие убеждены, что Алсу просто повзрослела, родила троих детей, научилась правильно пользоваться косметикой и нашла свои лучшие ракурсы для снимков.