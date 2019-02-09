Программа «Битва экстрасенсов» до сих пор у зрителей вызывает много вопросов. Есть ли там хоть один настоящий экстрасенс, колдун или ясновидящая? Актер Михаил Пореченков, который был ведущим «Битвы» с первого по седьмой сезон, после ухода расстроил всех рассказом о подтасовках на шоу, договоренностях и обмане.

Звезда также рассказал, что он устраивал свои проверки участникам программы, но ни один из экстрасенсов их так и не прошел. Один из победителей восьмого сезона Владимир Муранов рассказал, насколько сложно было во время съемок. «Было много «доброжелателей». Ты уходишь на испытание, а тебе коллеги по цеху говорят на ухо: «Не старайся там, у тебя все равно через год рак будет!». Я был словно чужой среди своих. Хотел уйти. Но я подписал договор с телекомпанией. В нем было прописано, что если я уйду с проекта, то должен возместить штраф в размере 500 тысяч рублей», - признался бывший участник шоу.

Журналисты «Собеседника» связались с бывшим редактором программы, и девушка подтвердила, что все сказанное Владимиром правда. «Всех работников обязуют подписывать договор о неразглашении информации о проекте. Штраф, если мы нарушим договор, тоже составляет 500 тысяч рублей», - рассказала она.

А участники «Битвы экстрасенсов» теперь хорошо зарабатывают, но также продолжают обманывать людей, как и делали это в телеэфире.