Известный российский певец Сергей Лазарев признался, что упал со стены во время репетиции своего номера к конкурсу "Евровидение-2016". Главной декорацией на сцене тогда был особый стенд со ступенями.

Оказалось, что на первой репетиции в Стокгольме Лазарев упал со стены практически сразу. После этого у Сергея был постоянный страх вновь оступиться. Как сообщил артист в интервью на телеканале "Россия 1" , долгое время он даже не мог петь, особенно, когда приходилось переворачиваться.

Отмечается, что высота стены, с которой упал музыкант, достигала трех метров. На самой верхней точке у него внезапно соскользнула нога, вследствие чего он полетел вниз.