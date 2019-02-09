Некоторые знаменитости убеждены, что Децла могли отравить

Некоторые знаменитости убеждены, что знаменитого рэпера Децла, который скончался в ночь на 3 февраля после концерта в одном из клубов Ижевска, могли отравить. Кумиру миллионов было всего 35 лет.

Продюсер Андрей Разин, который знал Кирилла Толмацкого, работавшего под псевдонимом Децл, с детства, отметил, что когда артисту стало плохо, все почему-то убежали из гримерки. Мужчина до сих пор не понимает, почему рэпера оставили одного, передает "СтарХит". Разин не исключает, что артиста могли отравить.

Роберт Елизарьев, который был другом музыканта, тоже не может поверить в случайность трагедии. Он отметил, что Кирилл никогда не жаловался на сердце, вследствие чего его кончина вряд ли могла быть естественной.

Журналист Отар Кушанашвили и вовсе вспомнил, что с ним в одном из провинциальных городов произошло нечто похожее. Ему стало плохо в гримерке, а затем выяснилось, что кто-то подсыпал ему отраву в напиток. Кушанашвили уверен, что Децла мог устранить кто-то знакомый.

Обстоятельства внезапной смерти рэпера в настоящий момент устанавливаются.