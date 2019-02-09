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Не так уж и богата, журналисты подсчитали бюджет звездного семейства Пугачевой

9 февраля 2019, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Не так уж и богата, журналисты подсчитали бюджет звездного семейства Пугачевой
Фото: Instagram

Практически каждый россиянин верит, что Алла Пугачева сказочно богата. Однако сама Примадонна уверяет, что информация о ее баснословных доходах всего лишь слухи, а сама она живет не обеспечении мужа Максима Галкина.

«Надо как-то зарабатывать — все кончается. Муж иногда отпускает на заработки, потому что не привыкла я к такой жизни. Быть на содержании мужа — это ужасно. И не мое совершенно!», - цитирует звезду "Собеседник"

В Сети уверены, весь сыр бор с доходами Пугачевой разгорелся из-за предстоящего концерта, стоимость билетов на который многие называют «просто сумасшедшей». Да еще и 40 миллионов от госкорпорации, которая спонсирует концерт из бюджетных денег. Вот журналисты и решили подсчитать бюджет звездного семейства.

Содержание замка в деревне Грязь со всем обслуживающим персоналом обходится в месяц до полумиллиона, об этом неоднократно говорил и Максим Галкин и его супруга. На близнецов Гарри и Лизу пара тратит вдвое больше - элитный частный детский сад (200 тысяч на одного ребенка), гувернер–француз, плавание, занятие с логопедом и развлечения тянут как раз на миллион в месяц.

Откуда на все это деньги? Итак, пенсия артистки составляет 17 тысяч рублей, ее Примадонна раздает нуждающимся поклонникам. В бизнеса Алла Борисовна не сильна, на нее зарегистрированы 12 компаний, но только 2 действительно работают. Она вкладывала деньги в финансовые пирамиды, производство духов и чипсов, организацию творческой школы и прочее. Но все это закончилось ничем. Более менее еще жива продажа обуви под маркой Alla Pugachova, но это не ахти какие доходы.

Авторские отчисления тоже должны капать, есть порядка 50 песен, которые принадлежат Примадонне, и если они звучат в эфире, то РАО должно отчислять ей проценты. Но любой музыкант вам скажет, что на это в нашей стране можно даже не рассчитывать. Весь мир российского шоу-бизнеса живет только за счет концертов, корпоративов и частных вечеринок.

Сейчас Алла Борисовна поет исключительно для своих, и по слухам берет за выступление от 250 до 350 тысяч евро. Вот и получается, что не лукавит звезда, когда говорит, что основным добытчиком в семье является супруг Максим Галкин.

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