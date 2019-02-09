Лера Кудрявцева призналась, что ее дочка растет копией папы

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала своим поклонникам, на кого похожа ее маленькая дочка Мария. По словам счастливой матери, девочка растет копией своего папы – хоккеиста Игоря Макарова.

Недавно Лера провела прямой эфир в социальной сети и ответила на некоторые вопросы, которые интересуют фанатов. Кудрявцева отметила, что не планирует показывать лицо малышки до крестин, поскольку среди ее подписчиков есть хейтеры, которые могут "вылить" на ребенка негатив.

Телеведущая также отметила, что крестной матерью дочки, вероятно, станет ее тетя – сестра Леры, передает сегодня "7 Дней".