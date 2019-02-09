Валерию подвергли критике за чрезмерную ретушь фотографий

Певицу Валерию подвергли критике в социальной сети за чрезмерную ретушь фотографий. В минувшую пятницу, 8 февраля, артистка опубликовала на своей страничке снимок с сыном Арсением.

На фото лица Валерии и Арсения запечатлены крупным планом, вследствие чего невооруженным глазом можно увидеть, что певица произвела некоторые манипуляции. При помощи специального приложения она буквально "отполировала" кожу себе и сыну, а также чрезмерно "отбелила" зубы и белки глаз.

Подписчики отметили, что такие изменения смотрятся неестественно и добавили, что лучше демонстрировать поклонникам свое реальное лицо.