Юлия Ковальчук ошарашила подписчиков фото без бюстгальтера

Популярная певица Юлия Ковальчук опубликовала на своей странице в соцсети снимок, который вызвал бурную реакцию у фанатов. На нем артистка запечатлена в лучах солнца без бюстгальтера.

В настоящий момент Юлия и ее супруг Алексей Чумаков отдыхают заграницей. Фотографию, на которой Ковальчук нежится на южном солнышке, она подписала так: "Один солнечный и счастливый день".

На снимке, наделавшем столько шума, на певице солнечные и водолазка цвета хаки. Однако, глядя на грудь звезды, можно догадаться, что нижнего белья под данным элементом одежды нет.

Подписчики по традиции разошлись во мнениях: одни уверены, что замужней даме не пристало публиковать такие фото, других восхищает смелость Юлии, и непристойности в снимке они не усматривают.