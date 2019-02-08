Каждый получил по авто, двойняшки Пугачевой и Галкина сели за руль

Близнецам четы Пугачевой и Галкина завидуют не только дети, многие взрослые не отказались бы пожить в настоящем замке и покататься на почти настоящих машинах. Об этом пользователи Сети часто пишут Максим на страницах Instagram, когда он выкладывает очередные ролики с забавами Гарри и Лизы.

«Сегодня в игровой форме изучали правила дорожного движения и на практике осваивали культуру вождения», - написал счастливый отец звездных детишек, которые устроили гонки на детских квадроциклах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)7 Фев 2019 в 7:40 PST

Звездные наследникам есть где разгуляться – в их распоряжении огромный родительский замок с внушительной прилегающей территорией. И у каждого было по машине. Причем, если Лиза проявила себя как заправский гонщик, то Гарри, как истинный мужчина решил посмотреть, а что у авто под капотом.

Многим российским детишкам о таких игрушках остается только мечтать. А некоторые пользователи прямо обвинили Галкина, что богачи уж «с жиру бесятся» и тому пришлось оправдываться, мол зарабатываю и честно плачу налоги.

«Гарри не включил фары. Штраф 500 рублей», «А говорят, что женщины не умеют водить. Лиза по-моему великолепно справляется», «Хорошо, что есть талант и работоспособность. Но многих людей ваши посты про детей раздражают. Надо бы быть поскромней», - написали пользователи в комментариях.