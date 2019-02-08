Сергей Шнуров написал эпитафию Сергею Юрскому
8 февраля 2019, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров поэтически отреагировал на известие о смерти народного артиста РСФСР Сергея Юрского. Музыкант оставил короткую запись в своей соцсети.
Кажется, что Шнуров в последнее время только тем и занимается, что пишет стишки «на злобу дня», комментируя те или иные события в своей привычной издевательской манере, не избегая крепкого словца. Но сегодня музыкант был непривычно серьезен и краток, отозвавшись на известие о смерти актера Сергея Юрского.
«Закончился период Юрский.
Пал занавес, стих гул литавр.
Ушел со сцены нашей русской
Последний крупный динозавр», -
написал Сергей Шнуров в своем инстаграме.
Прощание с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским пройдет 11 февраля в Театре Моссовета, где он служил. Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.