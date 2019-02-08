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Сергей Шнуров написал эпитафию Сергею Юрскому

8 февраля 2019, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Шнуров написал эпитафию Сергею Юрскому
Pixabay.com

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров поэтически отреагировал на известие о смерти народного артиста РСФСР Сергея Юрского. Музыкант оставил короткую запись в своей соцсети.

Кажется, что Шнуров в последнее время только тем и занимается, что пишет стишки «на злобу дня», комментируя те или иные события в своей привычной издевательской манере, не избегая крепкого словца. Но сегодня музыкант был непривычно серьезен и краток, отозвавшись на известие о смерти актера Сергея Юрского.

«Закончился период Юрский.
Пал занавес, стих гул литавр.
Ушел со сцены нашей русской
Последний крупный динозавр», -

написал Сергей Шнуров в своем инстаграме.

Прощание с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским пройдет 11 февраля в Театре Моссовета, где он служил. Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

 

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