Сергей Шнуров написал эпитафию Сергею Юрскому

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров поэтически отреагировал на известие о смерти народного артиста РСФСР Сергея Юрского. Музыкант оставил короткую запись в своей соцсети.

Кажется, что Шнуров в последнее время только тем и занимается, что пишет стишки «на злобу дня», комментируя те или иные события в своей привычной издевательской манере, не избегая крепкого словца. Но сегодня музыкант был непривычно серьезен и краток, отозвавшись на известие о смерти актера Сергея Юрского.

«Закончился период Юрский.

Пал занавес, стих гул литавр.

Ушел со сцены нашей русской

Последний крупный динозавр», -

написал Сергей Шнуров в своем инстаграме.

Прощание с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским пройдет 11 февраля в Театре Моссовета, где он служил. Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.