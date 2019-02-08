Крах стереотипов или личная жизнь Лаймы Вайкуле

В одном из интервью Раймонд Паулс назвал Лайму Вайкуле революционеркой. И это сущая правда. От рук популярной эстрадной певицы рассыпались в пух и прах десятки всевозможных стереотипов.

Лайма всегда шла по жизни и делала свое дело так, как считала нужным, не оглядываясь по сторонам. Артистка и сейчас остается иконой стиля, знающей себе цену и при этом не забывающей о своем возрасте.

Несравненная Лайма считает мудрым решение не регистрировать отношения с любимым человеком (по крайней мере, применимым к себе самой) и недавно призналась, что сознательно отказалась от материнства...