Крах стереотипов или личная жизнь Лаймы Вайкуле
8 февраля 2019, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из интервью Раймонд Паулс назвал Лайму Вайкуле революционеркой. И это сущая правда. От рук популярной эстрадной певицы рассыпались в пух и прах десятки всевозможных стереотипов.
Лайма всегда шла по жизни и делала свое дело так, как считала нужным, не оглядываясь по сторонам. Артистка и сейчас остается иконой стиля, знающей себе цену и при этом не забывающей о своем возрасте.
Несравненная Лайма считает мудрым решение не регистрировать отношения с любимым человеком (по крайней мере, применимым к себе самой) и недавно призналась, что сознательно отказалась от материнства...
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