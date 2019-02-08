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"Мне удобно лежать на спине", Собчак о своих интимных предпочтениях

8 февраля 2019, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

"Мне удобно лежать на спине", Собчак о своих интимных предпочтениях
Фото: Instagram

Интернет-сообщество второй день обсуждает, скажем так, довольно спорную рекламу компании Reebook. На этом поприще уже потоптались все, кому не лень, сделали пару жаб, обсудили, почему феминистский ролик выбросили в сеть, а потом быстро убрали.

Теперь к обсуждению подключилась и Ксения Собчак, перетянув одеяло на себя любимую и рассказав о своих сексуальных предпочтениях. По поводу рекламы, предлагающего женщинам «пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо» и «промашки» с его появлением в Сети в Twitter отписался популярный рэпер Оксимирон, который является российским лицом бренда: «Как главное лицо Рибок могу сказать, что им нужно было сесть и подумать».

Эту цитату Ксения Собчак нашла очень «остроумной» и заявила в своем Telegram-канале, что очень любит Окси и без чувства юмора, но с ним еще больше. А дальше она решила поделиться интимными подробностями: «Я вот тут подумала... а если мне в принципе не хочется сесть кому то на лицо, а хочется удобно лежать на спине когда мне вот это все делают , значит со мной что-то не так, да?»

Пользователи напомнили Собчак, что речь в рекламе не идет о сексе, если она вдруг не поняла. Ее целью был призыв к избавлению от мифов о разделении занятий на традиционно женские и мужские. Правда, сделан он был несколько неудачно, поскольку играна «грани фола» в рекламе не привычна для российского потребителя.

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