Певица Слава хвалит себя, какая она вся натуральная, без ботокса, без пластики

Певица Слава отдыхает на райских островах, абсолютно не пользуется макияжем и расхвалила себя, какая она вся натуральная, без ботокса, без пластических операций. Артистка смело выкладывает фотографии и видеозаписи, когда на ее лице нет ни грамма косметики, и видны круги под глазами и морщинки.

Слава и возраст свой не скрывает - ей 38 лет. На Мальдивах знаменитость отдыхает с дочками. Поклонники возмущены, как артистка с такими возможностями не прячет круги под глазами. Слава знает, что ее критикую и ответила: "Да, у меня нет пластических операций, я не качаю губы, ничего с собой не делаю. Но у меня есть прекрасная семья и чистый открытый голос".

Певица подчеркнула, что поет без фонограммы.