Киркоров сообщил, каковы шансы Лазарева на победу в "Евровидении-2019"
8 февраля 2019, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 8 февраля, король российской поп-музыки рассказал, каковы шансы Сергея Лазарева на победу в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2019". В этом году он пройдет в Тель-Авиве.
По мнению Киркорова, "Сережа не подведет" свою страну. Соответствующее мнение артист выразил на своей страничке в социальной сети Instagram.
Ранее сегодня стало известно, что Сергей Лазарев вновь попытает счастья на "Евровидении". В этом году он выступит на конкурсе с композицией, которую специально написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором по имени Димитрис Контопулос.
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