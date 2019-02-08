В пятницу, 8 февраля, король российской поп-музыки рассказал, каковы шансы Сергея Лазарева на победу в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2019". В этом году он пройдет в Тель-Авиве.

По мнению Киркорова, "Сережа не подведет" свою страну. Соответствующее мнение артист выразил на своей страничке в социальной сети Instagram.

Ранее сегодня стало известно, что Сергей Лазарев вновь попытает счастья на "Евровидении". В этом году он выступит на конкурсе с композицией, которую специально написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором по имени Димитрис Контопулос.