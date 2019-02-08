Винокур прокомментировал смерть Юрского

Народный артист России Сергей Юрский скончался в Москве в возрасте 83 лет, как передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Театра имени Моссовета.

Юморист, телеведущий и певец Владимир Винокур рассказал о своих переживаниях, как пишет НСН.

«Ушла эпоха. Ушёл гений. Сегодня слово "гениальный" употребляют как попало: все гениальные артисты, а вот Серей Юрьевич – действительно гений. И артист, и человек, и явление в нашем искусстве. Его помнят не только по театральным работам, но и по кинематографу. Мне посчастливилось сыграть с ним вместе в фильме "Пистолет с глушителем". Это было самое лучшее время в моей жизни», - отметил Винокур.