СМИ: Собчак видели с Богомоловым в Париже

В СМИ появилась информация о том, что известную журналистку Ксению Собчак видели в Париже с режиссером Константином Богомоловым. Источники утверждают, что они были замечены на перформансе "ДАУ".

Очевидцы сообщают, что Константин и Ксения сидели рядом и были очень похожи на влюбленную парочку. Якобы между мужчиной и женщиной заметна "искра" – у обоих горят глаза, передает сегодня "7 Дней". Фотографий, подтверждающих данный факт, в сети пока нет.

Отметим, что Ксения Собчак на днях жаловалась подписчикам в социальной сети на то, что в Париже в настоящий момент не слишком красиво. По ее словам, в столице Франции очень грязно, повсюду бегают крысы. "Хочу домой", – резюмировала телеведущая.