Дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза назвала загородный дом своих родителей в Подмосковье "торчащей сосиской". Пятый супруг Аллы Борисовны Максим Галкин после их бракосочетания привел свою знаменитую жену в замок, который он построил в подмосковной деревне Грязи под Истрой.

В замок звездные супруги привезли из роддома и своих двойняшек Лизу и Гарри. В этом доме Пугачева и Галкин часто устраивают праздники для детей. Но и в гости они тоже ездят. Однажды, сидя в автомобиле, Лизочка из окна увидела свой дом и радостно объявила родителям: "Вижу наш замок. Он торчит как сосиска".

Максим и Алла записывают все "шедевры" своих малышей и выкладывают в Инстаграм. У Лизы появилась своя страничка.